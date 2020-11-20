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إنشاء غرفة أمنية مشتركة في اجدابيا تضم 5 مديريات

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، تقرر إنشاء غرفة أمنية مشتركة في أجدابيا تضم مديريات أمن في المنطقة الشرقية، بهدف توسيع فرض الأمن والاستقرار وتطبيق خطة أمنية مشتركة تسعى لاستتباب الأمن في المنطقة.

وجاء القرار خلال اجتماع موسع ضم مديري الأمن في المنطقة الأمنية الرابعة برئاسة مدير أمن أجدابيا ورئيس المنطقة الأمنية الرابعة العميد خالد البسطة.

وتشمل الغرفة الأمنية المشتركة مديريات أمن أجدابيا، والهلال النفطي، ومديرية أمن تازربو، ورأس لانوف، وأمن جالو أوجلة واجخرة.

ويتبع هذا الاجتماع اجتماع ثانٍ من المقرر عقده في مديرية أمن أوجلة وأجخرة، وسيكون هناك اجتماع يُعقد كل شهر في مديريات الأمن بالمنطقة الرابعة الأمنية لمناقشة سير العمل والخطة الأمنية المُتبعة في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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