أوحيدة: جلسة للتصالح والتشاور ستعقد الأحد في المغرب

كشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عن أن المجلس بصدد عقد جلسة تصالح والتئام وتشاور الأحد القادم في المملكة المغربية.

أوحيدة وفي تدوينة على صفحته بفيسبوك أكد أن لقاء المغرب ستعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، للأخذ بزمام المبادرة ومناقشة الأزمة الليبية وفق مخرجات الحوارات السابقة واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأعرب أوحيدة عن أمله في أن يعتبر أعضاء مجلس النواب من الأخطاء والتجارب السابقة، والابتعاد عن الأنانية والتجاذبات والمزايدات والصراعات بكافة أشكالها، والتركيز على حل وطني بالتزامن مع تفاهمات المسار العسكري.

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