طلبة الثانوية في البركت ينهون امتحاناتهم الاستثنائية

اختُتمت بالمعهد العالي للعلوم والتقنية في البركت، امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي حيث واجه فيها الطلبة بعض الصعوبات في عدد من المقررات الدراسية.

واستمرت الامتحانات ثلاثة أسابيع، قام خلالها شبيبة الهلال الأحمر بوحدة الإسعاف والطوارئ بالإشراف على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وتلخصت أبرز المشاكل والعوائق والصعوبات التي واجهت الطلبة في الامتحانات باختلافات بين الأسئلة الاسترشادية المعتمدة من وزارة التعليم، وأسئلة الامتحان في بعض المقررات، مما تسبب في قليل من الارتباك لعدد من الممتحنين.

وكان عميد بلدية غات حاضرا لمتابعة سير العملية الامتحانية من خلال زيارات تفقدية للجان للوقوف على المختنقات التي واجههتم ومحاولة تذليل الصعوبات، وكل ذلك من أجل الطلبة واجتياز المرحلة الثانوية والدخول في المراحل الأكاديمية ليكونوا جيلا قادرا على بناء الوطن.

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