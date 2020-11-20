مباحثات حول صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية وتحويلها لقاعدة نموذجية

بحث رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الليبي الفريق صقر الجروشي، مع مندوبي هيئة الاستثمار العسكري، إمكانية البدء في صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الواقعة جنوب مدينة طبرق.
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قناة ليبيا
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