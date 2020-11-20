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مباحثات حول صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية وتحويلها لقاعدة نموذجية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الليبي الفريق صقر الجروشي، مع مندوبي هيئة الاستثمار العسكري، إمكانية البدء في صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الواقعة جنوب مدينة طبرق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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