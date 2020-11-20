“آقار” تهزم كورونا.. شفاء معظم الإصابات

قام أعضاء المجلس البلدي وادي عتبة ورئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في البلدية بزيارة إلى مركز العزل الصحي في آقار، وذلك للاطلاع على سير العمل داخل المركز وأهم الإمكانات المتاحة والتي يعمل بها المركز.

وتماثلت الحالات التي دخلت مركز العزل، للشفاء وغادرته بعد تخطيها مرحلة الخطر، حيث سجلت منطقة وادي عتبة 40 إصابة بفيروس كورونا معظمها تماثل للشفاء والأخرى في طريقها للتحسن بمتابعة الأطباء وفريق الرصد.

وتأتي الزيارة من أجل الاطمئنان على جاهزية المركز من حيث استقبال المصابين بفيروس كورونا ومتابعة العلاج تحت أيادي العناصر الطبية.

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