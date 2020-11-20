إيريني: نحن الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ حظر الأسلحة إلى ليبيا

أصدرت عملية إيريني الأوروبية، بيانا أكدت من خلاله أن الأدميرال فابيو أغوستيني وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، عقدا سلسلة اجتماعات رسمية في الفترة من 16 ـ 18 الشهر الجاري مع ممثلي حكومة الوفاق غير المعتمدة لشرح الدور والإطار القانوني الذي تعمل من خلاله عملية (إيريني)، مشددًا على حياديتها تجاه الأطراف الليبية، واستعرض النتائج التي تم تحقيقها.

وشدد البيان على أن العملية الأوروبية هي الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا في إطار دعم كامل لعملية برلين للسلام، وأنها تهدف إلى وقف جميع أنواع الإتجار غير المشروع بالأسلحة في البحر والجو والبر، بغض النظر عن الجناة، بهدف وقف تدفق الأسلحة وتمهيد الطريق لدبلوماسية فعالة، مما يؤدي إلى استقرار وسلام وازدهار الشعب الليبي.

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