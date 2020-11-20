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«إسماعيل»: اجتماعات «الحوار السياسي» لن تنتج حلاً قابلاً للتطبيق

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق محمود إسماعيل، محلل “قنوات الإخوان” للشأن السياسي، على كلمة مندوبي عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، في جلسة يوم أمس حول ليبيا، وذلك في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين، اليوم الجمعة.

“إسماعيل” قال إن: “وجود هذه اجتماعات الحوار خارج الدولة الليبية نقطة ضعف، وعودتها كان ولا يزال وسيظل أمراً مهماً، وهي في النهاية قد تنتج حلاً لكنه غير قابل للتطبيق كما في الاتفاق السياسي” وفق قوله.

أضاف “إسماعيل”: “من الصعوبة وجود حل قبل بدء التسليم والاستلام في يناير القادم، وسيتعين على المجتمع الدولي وضع حلاً توافقياً، لكنه لن يكون حلاً جذرياً، ونتساءل عن إمكانية التعامل مع أفعى تسمى حفتر، وكيفية التخلص من الفاغنر، فهلاء لا يريدون سلاماً بل يريدون حرباً” على حد قوله.

وواصل “إسماعيل” تصريحاته: “على المجتمع الدولي، العمل على مواجهة المشاكل وتذليل الصعاب إن وجدت، ووصع آليات فاعلة لإيجاد حل فعلي للأزمة في ليبيا” لافتاً إلى أن الانتخابات الأمريكية مهمة لليبيين كما هي مهمة للعالم، في حسم الأزمة بعد صعود الإدارة الجديدة، على حد تعبيره.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • واحد من قطيع الخرفان الاغبياء يدافع عن الاحتلال التركى الذى يغتبر ليبيا ارث عثمانى وان الشعي البسيى عبيد عند السلطان العثمانى والنفايات الارهابية ويتطاول على الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر ويصفه بالافعى ولكن اذا كانت هذه الافعى تلتهم صراصير وجرذان الاخوان المفسدين فمرحبا بالافعى لتقضى عليكم ياحريم السلطان فالمشير مكلف من نواب الشعب بقرار رسمى ولا يعنينا رأى امعة تافه مثلم ينبح كالكلب من اجل الحصول على حفنة دولارات عفنة مثل وجهك الكريه قبح من وجه شيطانى منفر للمشاهدين

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