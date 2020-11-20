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“مفوضية الانتخابات” تنتظر مبلغ السراج الموعود بدعم إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إن المفوضية تترقب تخصيص المجلس الرئاسي المبالغ المطلوبة لتغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ديسمبر 2021.

وأعرب السايح في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، عن أمله في أن يتم تحصين المبلغ المقدر بخمسين مليون دينار ليبي من عبث الأجندات السياسية والقوانين المالية البائدة، حسب وصفه.

وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى أن المبلغ خصص بعد مناقشات وصفها بالماراثونية مع المجلس الرئاسي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أعلن في بيان رسمي يوم الاثنين الماضي، عن تخصيص مبلغ مالي وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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