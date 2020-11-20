رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من تصريحات زايد بشأن استفادة اليونسكو من تجربة الامتحانات الليبية

طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد عماري زايد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو”، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، للاستفادة من تجربة ليبيا في امتحانات الشهادة الثانوية، معتبرا أن وزارته أنجزت امتحانات الشهادة الثانوية بمشاركة 70 ألف طالب، إضافة إلى 10 آلاف بين ملاحظين ومراقبين ومشرفين، بإجراءات احترازية مشددة، دون التسبب في ارتفاع وباء كورونا بالبلاد.

واعتبر زايد، أن ما فعلته الوزارة من تشكيل لجان علمية متخصصة وفرق مسح ميداني، وما وفرته من مواد وقائية واحترازية، لم تنجح في تنفيذه دول كثيرة، مؤكدًا تطبيق الخطة ذاتها خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي التي ستنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة قرابة مائة ألف طالب وطالبة.

وهذه التصريحات قوبلت بسخرية شديدة من عموم الليبيين، حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على هذه التصريحات، فأشار المعلقون إلى أن المواطنين هم من اشتروا الكمامات لأبنائهم، في حين أن الوزارة تدعي أنها من وفرت المواد الوقائية، متهمين الوزير بالكذب.

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