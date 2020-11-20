الجرندي يؤكد على موقف تونس الداعم للاستقرار في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، الجمعة، مع السفير التركي بتونس، رفيق علي أونانير، نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن السفير التركي أعرب عن تقدير بلاده لاحتضان تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجددا عزم تركيا على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين.

وأضاف البيان أن الجرندي أكد على الموقف التونسي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بصفة عامة، مشددا على حرص تونس على الوقوف إلى جانب الليبيين من أجل تركيز مؤسساتهم الدائمة.

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