البدء بإجراءات إطلاق النسخة الرابعة من أكبر تجمع أخوي ليبي سياحي

شرع نادي الحمادة الحمراء والرحال للصيد، في وضع عدة نقاط للتجمع، والتسجيل في أكبر تجمع أخوي ليبي سياحي يجمع الشرق والغرب والجنوب، حسب الإجراءات الصحية والأمنية.

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