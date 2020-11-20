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البدء بإجراءات إطلاق النسخة الرابعة من أكبر تجمع أخوي ليبي سياحي

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

شرع نادي الحمادة الحمراء والرحال للصيد، في وضع عدة نقاط للتجمع، والتسجيل في أكبر تجمع أخوي ليبي سياحي يجمع الشرق والغرب والجنوب، حسب الإجراءات الصحية والأمنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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