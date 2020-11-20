قفزة في إصابات الأورام بسرت خلال آخر عامين

أكد مصدر طبى بمركز سرت لعلاج الأورام ازدياد حالات الإصابة بالأورام المسجلة في مدينة سرت وضواحيها خلال العامين الأخيرين.

وقال مدير المركز بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أعداد الحالات المسجلة حاليا بالمركز بلغ 318 حالة، مشيرًا إلى أن أكثرها من النساء وتشمل سرطان الثدى والقولون والغدة الدرقية، وأمراض الدم والبروستاتا والرئة بين الرجال.

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وأوضح أن أعداد الحالات قفز إلى 158 فى العام 2020 مقابل 50 حالة في العام 2018، وهو المنحنى الذي بدأ في الارتفاع في العام 2019 بواقع 106 حالة، لافتا إلى أن أغلب حالات الرجال بعد سن 40 عاما، وعدد من الحالات في الفترة العمرية بين 16و 19 عاما، في حين سجلت 4 إصابات بالأورام لأطفال صغار.

ويقدم مركز سرت لعلاج الاورام بسرت خدماتة لمناطق سرت، وبن جواد، وبنى وليد، والجفرة.

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