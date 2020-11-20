دعوة مصرية إلى رئيس البرلمان الليبي لزيارة القاهرة 

وجه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال دعوة إلى نظيره الليبي المستشار عقيلة صالح ومن يرغب من أعضاء البرلمان الليبي، لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل والاجتماع تحت قبة مجلس النواب المصري يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لمناقشة توحيد نواب ليبيا.

وفي نص الدعوة، التي حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منها، أكد عبدالعال أن الهدف هو تأمين التوافق على عدد من الثوابت والمعايير، التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

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وأوضح عبدالعال أن الدعوة لعقد الاجتماع التشاوري تأتي في إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الليبيين عبر مؤسساتهم الرسمية، من أجل وضع حل للأزمة من دون تدخل أو تأثير، كما أنه استكمال للقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي. وشدد على أهمية تلبية الدعوة للتأكيد على المواقف الوطنية والأمانة التي حمّلها الشعب الليبي للنواب للعبور به إلى الاستقرار والأمن والرخاء.

من جانبه، أكد فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن الدعوة قُبلت وتأتي في إطار التنسيق بين البلدين حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا، مضيفاً أن دور مصر ريادي في مساعدة الليبيين للخروج من الأزمة التي تشهدها بلادهم، وفي حربها على الإرهاب.

وأضاف أن دعوة رئيس مجلس النواب المصري تهدف إلى التفاهم حول الأوضاع في ليبيا والمنطقة، خصوصاً أن طرابلس تمر بأزمة كبيرة ومعقدة.