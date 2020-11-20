“مليشيات مصراتة” تزيل بعض السواتر الترابية بالطريق الساحلي

أزالت المليشيات المسلحة في مصراتة اليوم الجمعة بعض السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين منطقة القداحية ووادي زمزم، تنفيذا لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، بفتح الطريق الساحلي.

وفي الوقت نفسه، قال شهود عيان، إن بعض السواتر الترابية والخنادق التي كانت تختبئ بها المرتزقة السوريون لا تزال تقطع الطرق الرئيسية بين سرت وطرابلس خاصة بمنطقة أبوقرين.

ووجهت اللجنة المشتركة “5+5” بإخلاء خطوط التماس بسحب القوات والآليات الثقيلة وفتح الطريق الساحلي وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي في 12 نوفمبر إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى من ذلك، بفتح الطريق الساحلي، واتخاذ كل ما يستلزم تأمين حركة سهلة للمواطنين، وأرشدت بإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة بنزع الألغام والمخلفات بالتعاون مع الأمم المتحدة، وعلى مساحات محددة.