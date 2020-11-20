توقيف مدير مطار مصراتة بسبب مرور “علي ساسي”

علمت “218” من مصادرها أن الأجهزة الأمنية أوقفت مدير مطار مصراتة بسبب سماحه بدخول المدير التنفيذي السابق لشركة الكهرباء علي ساسي دون إيقافه.

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر في أغسطس الماضي، أوامر ضبط ومنع سفر بحق 17 من مسؤولي شركة الكهرباء، على رأسهم الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، وعلي ساسي.

وأوضح مكتب النائب، في ذلك الوقت، أن أمر الضبط جاء بناء على التحقيقات التي باشرها مكتب النائب العام للوقوف على أسباب أزمة الكهرباء بالبلاد التي استهلت إجراءاتها بتاريخ 28 أغسطس 2109. وبناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في البلاغات الواردة للنيابة العامة والتي تضمنت الإشارة إلى السلبيات التي شابت عمل إدارة الشركة العامة للكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

وأيضاً بناءً على ما ورد بتقارير الخبرة الفنية التي أعدها أعضاء ديوان المحاسبة التي بينت موطن الخلل في أعمال إدارة الشركة العامة للكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

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