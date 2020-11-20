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سبعينية قلبها على ليبيا تُقدم أغلى ما تملك لتحمي التراث

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم ببلدة غدوة (60 كلم جنوب سبها) حفل افتتاح جمعية “أم الغزلان للفن والتراث والمقتنيات الشعبية” كمبادرة مجتمعية من إحدى نساء البلدة تهتم بتراث المنطقة “المادي والمعنوي”، بهدف تشجيع الأجيال الجديدة وتعريفهم بتراث أسلافهم.

واحتوى الحفل على معرض تراثي للأدوات القديمة المستخدمة في المطبخ والبيت القديم، بمشاركة أبناء البلدة؛ وسط أجواء من الفرح والتعاون.

وقامت الحاجة غزلان معتوق البالغة من العمر 76 سنة، وهي رئيسة الجمعية وصاحبة فكرة إنشائها؛ باقتطاع جزء من منزلها وتخصيصه ليكون جناحا لحفظ المقتنيات التراثية وعرضها للزوار؛ والعمل على تطويره ليكون متحفا صغيرا للمحافظة على إرث وتاريخ البلدة من الضياع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • احد الحقوقيين من حماية البيءة من السياح الاسيويين – زار احد المواقع الأوربية يعترض على القتل المستمر للاياءل والغزلان والدببة والثعالب وتعليق رؤسس هذه الحيونات داخل المطاعم والفنادق امام الزوار – وتأكد من وجود عاءلات تقوم بقتل الغزلان والنمور الآسيوية النادرة والفيلة الآسيوية في نهاية كل عام بواسطة البنادق والرشاشات – وتعليق رؤوسها وقرونها على جدران الفنادق والمطاعم في اوروبا – دون اي حسيب او رقيب ..!!!! دون اي سبب وخاصة في فصل الثكاثر لهذه الحيونات ….

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