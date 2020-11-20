سبعينية قلبها على ليبيا تُقدم أغلى ما تملك لتحمي التراث

أقيم ببلدة غدوة (60 كلم جنوب سبها) حفل افتتاح جمعية “أم الغزلان للفن والتراث والمقتنيات الشعبية” كمبادرة مجتمعية من إحدى نساء البلدة تهتم بتراث المنطقة “المادي والمعنوي”، بهدف تشجيع الأجيال الجديدة وتعريفهم بتراث أسلافهم.

واحتوى الحفل على معرض تراثي للأدوات القديمة المستخدمة في المطبخ والبيت القديم، بمشاركة أبناء البلدة؛ وسط أجواء من الفرح والتعاون.

وقامت الحاجة غزلان معتوق البالغة من العمر 76 سنة، وهي رئيسة الجمعية وصاحبة فكرة إنشائها؛ باقتطاع جزء من منزلها وتخصيصه ليكون جناحا لحفظ المقتنيات التراثية وعرضها للزوار؛ والعمل على تطويره ليكون متحفا صغيرا للمحافظة على إرث وتاريخ البلدة من الضياع.

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