“يونيسف” بحاجة إلى 49.1 مليون دولار لتلبية خططها في ليبيا

أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أنها ستواصل العمل مع نظرائها الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في ليبيا؛ لتحقيق استراتيجيتها الإنسانية والإنمائية وبناء السلام في هذا البلد، مع الحفاظ على القدرة على الاستجابة السريعة في بداية حالات الطوارئ الجديدة.

ونوهت “يونيسف” بأنها وشركاءها بحاجة إلى 49.1 مليون دولار أمريكي لتلبية متطلبات التدخلات والاستجابة للطوارئ في ليبيا في عام 2021، موضحة أنه ونظرا للاحتياجات الرئيسية المرتبطة بـ COVID-19، فإن التدخلات ذات الأولوية لعام 2021 ستشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وحماية الطفل.

وحذرت المنظمة من أنه وبسبب النزاع المسلح الذي طال أمده والأزمات السياسية والاقتصادية وجائحة مرض فيروس كورونا فإن ما يقرب من 1.2 مليون شخص، بما فيهم أكثر من 348000 طفل، سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في ليبيا. نظرا لما يعانيه الأطفال والأسر من تدهور سريع في الخدمات العامة – لا سيما التعليم والخدمات الصحية – وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بسبب التخفيضات في الإعانات الحكومية، وفقدان المأوى وسبل العيش، وتحديات الحماية الكبيرة.

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