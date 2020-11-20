رئيس أركان القوات الجوية يبحث مع “الاستثمار العسكري” صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية

بحث رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي الفريق صقر الجروشي، مع مندوبين هيئة الاستثمار العسكري، إمكانية البدء في صيانة قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الواقعة جنوب مدينة طبرق .

وبحسب إيجاز صحفى لإدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة، ناقش الفريق صقر الجروشي خلال الاجتماع مع مندوبي الاستثمار ضرورة تحويل قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الي قاعدة نموذجية من حيث صيانة المهابط واستحداث الأسراب الجوية، إضافة إلى صيانة وترميم المقرات المتهالكة داخل القاعدة

وقال الجيوشي، إن تحويل القاعدة إلى قاعدة نموذجية سيفتح مجال العمل أمام العديد من الشباب من مختلف التخصصات سواء العسكرية او المدنية مقلصا من فجوة البطالة التي تشهدها البلاد.

وأوضح رئيس الأركان الجوية، أن هذه الصيانة ستعود بالنفع أيضا على المطار المدني حيث سيزود المطار بمهابط مجهزة على أحدث لطراز وفقاً للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن القاعدة أسست منذ عهد الاستعمار الإيطالي، ومن ثم استغلت في كافة الحقب المختلفة كالحرب العالمية الثانية وأُثناء الاستعمار البريطاني وصولا إلى المملكة الليبية والنظام السابق، واصفا إياها بالقاعدة المظلومة حيث أنها لم تلقى أي صيانة تذكر إبان العهد السابق .

وشدد الفريق صقر الجروشي علي ضرورة الاحتفاظ ببعض أبراج المراقبة التي تعود لعشرات السنين أثناء عمليات الترميم و الاستحداث التي ستشهدها القاعدة خلال هذه الصيانة

من جانبهم وعدوا مندوبو هيئة الاستثمار العسكري التابع للقيادة العامة بالجيش الليبي، بأنهم سيشرعون في تنفيذ هذه الصيانة في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع شركات متخصصة في صيانة القواعد الجوية والمطارات الدولية .

وخلال الاجتماع تم عرض مجموعة من الخرائط المتعددة للقاعدة والتي توضح أماكن المهابط والساحات المخصصة للطائرات الحربية والأماكن الحيوية كإدارة القاعدة والبهو وغيرها من المقرات الأخرى.