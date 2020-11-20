دوجاريك :القرار حول اختيار مبعوث جديد لليبيا لم يصدر رسمياً ومتعلق بتوافق مجلس الأمن

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار حول اختيار مبعوث لليبيا لم يصدر رسمياً بعد وهو متعلق بتوافق جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

دوجاريك وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”القطري اليوم الجمعة أضاف:”الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من يريد أن يتم ذلك، وعلى الرغم من العمل الرائع الذي تقدمه السيدة وليامز،لكن دون شك هناك حاجة لممثل دائم لليبيا وسنعلن عن ذلك حالما يتم التوصل لاتفاق”.

وتابع :”القضية في يد جميع الدول الأعضاء في المجلس، وليست بيد الأمين العام للأمم المتحدة وحده، ونأمل أن نتوصل لقرار قريبا”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية