لافروف يبحث مع بوقادوم التسوية في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الجزائري صبري بوقادوم هاتفيا اليوم الجمعة الوضع في الصحراء الغربية والتسوية في ليبيا.

الخارجية الروسية وفي تعليق نشر على موقعها الرسمي وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية قالت: “فيما يتعلق بتفاقم الوضع في الصحراء الغربية أكد لافروف أهمية أن تتحلى الأطراف المعنية بضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وتابعت الخارجية:”وذلك لتحقيق تسوية مستدامة لهذا الصراع الطويل الأمد على أساس المبادئ الأساسية وقواعد القانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية