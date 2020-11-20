تحقيقات استفزازية وبطاقة عبور.. أحد أعيان تاورغاء يشتكي من قيود “مصراتة” للعودة إلى بيته

تاورغاء 20 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح سالم أرحومة أحد أعيان تاورغاء، أمس الخميس، إن “العودة الآن مستحيلة، فالأوضاع الراهنة في التجمعات السكنية تحتاج إلى حلول جذرية تدعمها الدولة لصيانة شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء”.

وطالب أرحومة، وهو نازح في بنغازي، في تصريحات صحفية، بتسهيل الإجراءات في أثناء السفر إلى تاورغاء مرورا بمصراتة، معبرا عن خيبة أمله وحزنه بعد فرض استخراج بطاقة زائر أو مقيم، وتعرضه لأسئلة استفزازية متكررة عند البوابات، قائلا: “هذه أشياء قاهرة، سأذهب إلى بيتي، فلماذا يطلبون مني بطاقة عبور؟”. (وال – تاورغاء) س س

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