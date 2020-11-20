الاتحاد الأوروبي يتصدق بتأهيل مدرستين لمدينة صبراتة

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه تم تسليم مدرستين هذا الأسبوع واحدة ابتدائية و الثانية اعدادية إلى المجتمع المحلي في مدينة صبراتة بعد القيام بترميمات جوهرية، وتم تمويل عمليّة إعادة ترميم المباني المدرسية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الاتحاد، أن المدرستين الواقعتين غرب مدينة صبراتة تضمان 700 تلميذا و تلميذة، وتم بناء مدرسة الطويلة الابتدائية والمتوسطة سنة 1973 ومنذ ذلك الحين لم يتم صيانتها، وهو الحال كذلك بالنسبة لمدرسة الحرية الابتدائية التي لم تتلق الصيانة والتجديدات اللازمة مما جعلها تشكل إخطارا صحية وأمنية على التّلاميذ والمدرسين والموظفين.

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