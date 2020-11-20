أهالي السجناء يقررون مقاضاة مليشيا الردع محليا و دوليا للإفراج عن أبنائهم

يبدو أن كل الخيارات مفتوحة امام أهالي السجناء للإفراج عن ابنائهم و إجبار ميليشيا “الردع الخاصة” على التحرك في هذا الاتجاه، خاصة بعد تجاهل منظمات حقوق الانسان لـ وقفاتهم الاحتجاجية و مطالبهم بسرعة الإفراج عن أبنائهم.

وترفض ميليشيا “الردع الخاصة” الإفراج عن المعتقلين في سجونها دون أي سب أو مبرر أو حتى الرد على مكاتبات منظمات المجتمع المدني أو رسائل أسر السجناء بشأن معرفة أخبار أبنائهم أو أسباب اعتقالهم.

و أشارت مصادر من بين أهالي المساجين إلى أنه تم وضع قائمة بأسماء المتهمين لـ مقاضاة ميليشيا “الردع الخاصة” أمام المحاكم المحلية و الدولية و التصعيد لأبعد مدى ، لإنقاذ أبنائهم من براثن الظلم ، مشيرة إلى أن ثورة عارمة انتابت أسر السجناء بعد تجاهل الجهات المعنية لـ قضيتهم، خاصة وان ملف الإفراج عن ابنائهم تم غلقه تقريبا .

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