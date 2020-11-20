أهالي السجناء يقررون مقاضاة مليشيا الردع محليا و دوليا للإفراج عن أبنائهم

يبدو أن كل الخيارات مفتوحة امام أهالي السجناء للإفراج عن ابنائهم و إجبار ميليشيا “الردع الخاصة” على التحرك في هذا الاتجاه، خاصة بعد تجاهل منظمات حقوق الانسان لـ وقفاتهم الاحتجاجية و مطالبهم بسرعة الإفراج عن أبنائهم.
وترفض ميليشيا “الردع الخاصة” الإفراج عن المعتقلين في سجونها دون أي سب أو مبرر أو حتى الرد على مكاتبات منظمات المجتمع المدني أو رسائل أسر السجناء بشأن معرفة أخبار أبنائهم أو أسباب اعتقالهم.
و أشارت مصادر من بين أهالي المساجين إلى أنه تم وضع قائمة بأسماء المتهمين لـ مقاضاة ميليشيا “الردع الخاصة” أمام المحاكم المحلية و الدولية و التصعيد لأبعد مدى ، لإنقاذ أبنائهم من براثن الظلم ، مشيرة إلى أن ثورة عارمة انتابت أسر السجناء بعد تجاهل الجهات المعنية لـ قضيتهم، خاصة وان ملف الإفراج عن ابنائهم تم غلقه تقريبا .
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