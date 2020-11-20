اقفالات النفط استنزفت 7.3 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 10 أشهر

أعلن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبی 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، مشيرًا إلى تغطية هذا العجز من احتياطيات المركزي.

وذكر بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 أكتوبر أن «إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.8 مليار دولار، منها 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019.

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وفي سبتمبر الماضي، استأنفت عمليات تصدير النفط الليبي عقب اتفاق بين حكومة الوفاق والقيادة العامة، ليعود الإنتاج عقب توقف دام نحو 9 أشهر، فيما أشار رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله الخميس إلى «العودة السريعة لمعدلات الإنتاج السابقة التي وصلت إلى 2.150 مليون برميل يوميا، وهي تقريبا نفس المعدلات التي حققتها المؤسسة وشركاتها قبل الإغلاقات».

ووفق بيانات المركزي للفترة نفسها، بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجني خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار (عدا مبلغ 7 مليار دولار تقريبا، التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستندية لصالح مؤسسات وجهات عامة).

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