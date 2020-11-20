أوحيدة: جلسة مصالحة بين أعضاء مجلس النواب في المملكة المغربية الأحد القادم

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، الجمعة، إن مجلس النواب بكامل أعضائه سيعقد جلسة مصالحة في المملكة المغربية الأحد القادم.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية، أن وزارة الخارجية المغربية بالتسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب وجهت الدعوة منذ أكثر من أسبوع، لافتا إلى أن الدعوة لن تكون رسمية حتى لايتم إحراج المملكة المغربية لأن المجلس مازال منقسما حتى الآن.

وتابع أوحيدة أن الجلسة ستعقد بمن يحضر، موضحا أن الدعوة وجهت لجميع أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، مؤكدا أن الهدف من الجلسة هو جمع شتات المجلس وتوحيده والانطلاق لاستكمال الاستحقاقات والعمل على إنهاء الأزمة من أجل تسليم السلطة بانتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أوحيدة أن جلسة التصالح لو كللت بالنجاح فستعقبها جلسة رسمية تعقد داخل ليبيا، مرجحا أن تعقد الجلسة داخل ليبيا في غدامس أو سرت لمناقشة الأزمة الليبية وفق مخرجات الحوارات السابقة.

وأعرب أوحيدة عن أمله في أن يعتبر أعضاء مجلس النواب من الأخطاء والتجارب السابقة بالابتعاد عن الأنانية والتجاذبات والمزايدات والصراعات بكافة أشكالها والتركيز على حل وطني لهذه الأزمة المتفاقمة بالتزامن مع تفاهمات المسار الأمني العسكري.

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