عقب تهجير أهلها قسرا.. مليشيات الوفاق تقوم بعمليات سرقة بمزارع وأحياء ترهونة

أكدت مصادر صحفية، قيام مليشيات موالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة بعمليات سرقة بمزارع وأحياء مدينة ترهونة عقب تهجير بعض أهلها قسرا.

وأفاد شهود عيان، أن المسروقات شملت كل ما وصلت إليه أيدي المسلحين مثل مضخات المياه، وبعض المولدات الكهربائية ذات الأحجام الكبيرة، بالإضافة لمحولات الكهرباء المستخدمة لتوفير الاستقرار لشبكة الكهرباء المتردية.

وأكد الشهود، أن الأهالي تقدموا بمئات الشكاوى لمديرية أمن المدينة إلا أنها وقفت عاجزة أمام سلاح المليشيات، والذي حول المدينة إلى ميدانا لتسوية الخلافات بين الجماعات المسلحة.

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