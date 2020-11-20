النائب سلطنة المسماري: مقترح بقاء السراج على رأس الحكومة الجديدة لا يُوجد توافق عليه

طبرق 20 نوفمبر 2020 (وال) – أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، الجمعة، أن الفترة المقبلة بعد تشكيل السطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ليست فترة انتقالية، إنما مرحلة تمهيدية لمدة عام وثلاثة أشهر يتم فيها الاستعداد للانتخابات الوطنية في ديسمبر2021م.

وأوضحت المسماري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المقترح الذي يفترض أن يصوت عليه أعضاء الحوار السياسي خلال الجولة الافتراضية المرتقبة الإثنين المقبل، والقاضي باستمرار فايز السراج على رأس الحكومة.

وبّينت عضو الحوار السياسي، أنه لا يوجد توافق على هذا المقترح، مرجحة أنه لن يُلقى قبولا لدى جانب كبير من أعضاء لجنة الحوار الـ 75. (وال – طبرق) س س

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