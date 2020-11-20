باشاغا: “إيرباص” ستسلم “داخلية الوفاق” 10 طائرات هليكوبتر

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن وزارته أمضت في تعاون مع شركة إيرباص الفرنسية لتوريد 10 طائرات هليكوبتر، زعم أنها ستخصص لمكافحة الجريمة.

وغرد باشاغا اليوم السبت على موقع “تويتر”، من العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: “نعزز قدرات وزارة الداخلية بِشَرَاكتِنا مع إيرباص، حيث سنستلم قريبا 10 طائرات هليكوبتر حديثة ومجهزة بالكامل، لتستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية” على حد ادعائه.

يشار إلى أن باشاغا مغرم بالطائرات، وقد خصص في يونيو الماضي، طائرة من طراز “5A-MIS” للقيام بمهام التنقل الخاصة بوزارته.

وكشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي، مستندات لوقائع فساد واختلاس لملايين الدينارات داخل وزارة داخلية الوفاق.

وتفيد إحدى هذه الوثائق بأن جهاز خدمات الإسعاف الطائر استلم 54 مليون و306 آلاف يوم 26 فبراير 2019، وفي نفس اليوم تم صرف أيضا للجهاز نفسه 55 مليون و309 آلاف دينار، وفي نفس اليوم استلم 55 مليون و703 آلاف دينار، وأيضا صرف 56 مليون و416 ألف دينار ليبي في نفس اليوم، لافتا إلى أن كل هذه الأموال غير مخصصة للرواتب، وتساءل هل رأيتم الإسعاف الطائر ينقل مريضا للعلاج خارج ليبيا؟