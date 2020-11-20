أبو سبيحة: تعيين ميلادينوف مبعوثا جديدا لليبيا محبط للآمال وسيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية علي مصباح أبوسبيحة، الجمعة، إن تعيين البلغاري نكولاي ميلادينوف مبعوثا أمميا جديدا لليبيا، يحبط كل الآمال على نجاح الحوار الجاري حاليا، ويبعث اليأس في النفوس لقرب انتهاء الأزمة الليبية.

وأوضح أبو سبيحة، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن البعثة الأممية تقتفي أثر العراق في كل شيء، مبينا أن غالبية المبعوثين الذين تم تعيينهم في ليبيا عملوا في العراق من الخطيب إلى غسان سلامة إلى ستيفاني وليامز، وأخيرا ملادينوف.

وأكد أبو سبيحة أنه لم يتم إرسال هؤلاء إلى ليبيا إلا لخبرتهم لطويلة في إدارة الأزمات والقدرة على إطالة أمدها وليس لسرعة ونجاعة حلها.

وتساءل أبو سبيحة: ألم يكفينا تشرذما وتكون العراق ومأساتها عبرة لنا؟

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