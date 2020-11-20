“الأرض الموعودة”.. أوباما يعترف بأوامره للتدخل العسكرى في ليبيا عبر هاتف لطلب البيتزا

قال عبد الله ميلاد المقري المحلل السياسي، إن أوباما مجرم حرب، فلم تشهد مذكرات وخطب الرؤساء الامريكان العدوانية والتبجح بمثل مذكرات الرئيس الامريكي السابق براك أوباما والذي يعترف فيها بإعطاء الأمر بالتدخل الأمريكي العسكري في ليبيا ضاربا عرض الحائط بالأخلاق والمعاملات الانسانية في سبيل تحقيق المصالح الأمريكية ويفتخر في كتابه (الأرض الموعودة ( Promised Land ) أنه وفي خلال زيارته الرسمية للبرازيل أعطى هذا الأمر بالتدخل من هاتف عادي قد استعمل في طلب شطائر البيتزا لأحد مرافقيه .

وتابع المقري، في تدوينه له على حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، وعدد أوباما معلومات حول عدد من القتلى المدنيين في ليبيا نتيجة المظاهرات والمسيرات التي بدأت في الاتساع وهذا يثبت كذب وتجنب الحقائق سيما سفيره ، المتواجد في مدينة بنغازي لم يذكر في مراسلاته مع وزارة الخارجية الامريكية ايراد هذه الاعداد ولا حتى رسائل وزيرة خارجيته هيلاري كلنتون أن هناك إصابات سواء بين المتظاهرين أو رجال الامن في مدينة بنغازي أذن هذا “المجرم الكذاب” رئيس أكبر دولة في العالم يتجرد من الاخلاق الإنسانية ويمتهن الكذب وقلب الحقائق.

واستطرد، هذه الإرهاصات التي يتابعها العالم في المشهد الأمريكي الحالي توضح مدى السقوط الأمريكي من بداية شخصية مغمورة دفعت بها الماسونية لتحويل العالم إلى فوضى محكومة بفقدان الأخلاق الانسانية تمثلت في هذا المزروع في البيت الأبيض والذي سيجني الشعب الأمريكي سوء اختياره لهذا الرئيس وبداية الانهيار الأمريكي.