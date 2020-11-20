وزير الخارجية التونسي لسفير تركيا: ندعم الليبيين لحل الأزمة الحالية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، التطورات الليبية مع سفير الجمهورية التركية ببلاده رفيق علي أونانير.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن الجرندي وأونانير بحثا خلال اجتماع أمس الجمعة التعاون المشترك بين البلدين، وهنّأ السفير التركي تونس لاحتضانها ملتقى الحوار السياسي الليبي، مجددا عزم بلاده على التعاون والتشاور مع تونس من أجل دعم التوافق بين الليبيين، على حد زعمه.

وجدد الوزير التونسي خلال اللقاء على موقف بلاده المبدئي الداعم لمختلف مكونات المشهد السياسي الليبي من أجل التوصّل إلى حل يضمن الأمن والاستقرار في ليبيا، وفي المنطقة بصفة عامة، وحرص بلاده على الوقوف إلى جانب الليبيين من أجل تركيز مؤسساتهم الدائمة.