باشآغا يحذف تغريدة له حول مزاعم “تغيير موقف فرنسا” لتبرير زيارته إلى باريس

طرابلس 20 نوفمبر 2020 (وال) – حذف ما يُعرف بـ “وزير الداخلية” بحكومة الصخيرات المرفوضة فتحي باشاآغا، مساء الخميس، تغريدة عن أحد أهدافه المزعومة من زيارة فرنسا وهي ”تغيير مواقف باريس” تجاه الوضع في ليبيا .

وكتب باشآغا في تغريدته المحذوفة : ”اجتماع جيد آخر اليوم مع وزير الخارجية جان لودريان حيث ناقشنا سبل سبل تعزيز الاستقرار في ليبيا وأكدنا له موقف شعبنا الراسخ تجاه الديمقراطية ورفض مشاريع الديكتاتورية والإستبداد وأثنينا على مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا”.

وقد استبدل باشاآغا تغريدته المحذوفة بأخرى ”لطيفة” تأتي في إطار يلائمه وأقرب من أن يدعي قدرته على ضبط فرنسا حيث قال: ”اجتماع مثمر مع لودريان ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات الليبية الفرنسية وأكدنا على موقفنا الراسخ بكون السلام أساس الإستقرار في ليبيا وأثنينا على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي”.

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