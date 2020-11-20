مصرف ليبيا المركزي: بيانات المؤسسة الوطنية للنفط غير دقيقة منذ سنوات

كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي، في بيانته عن أن المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، قد أسست على بيانات المؤسسة الوطنية للنفط التي تبين لمصرف ليبيا المركزي بأنها بيانات غير دقيقة منذ سنوات ماضية الأمر الذى يتطلب التحقيق والمراجعة.

وذكرت بيانات المصرف، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لمجابهة جانحة كورونا بلغت 969 مليون دينار خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت بيانات المركزي، عن الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر أنه جرى تخصص 572 مليون دينار لوزارة الصحة، و50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و25 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ.

وأوضحت البيانات، أنه تم تخصيص 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و 44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليون لوزارة التربية والتعليم.