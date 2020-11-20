وليامز تطالب مجلس الأمن بإدراج معرقلي السلام في ليبيا بقائمة سوداء

طالبت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مجلس الأمن الدولي بإدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.

وقالت وليامز إن مجلس الأمن لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر، داعية لاستخدام هذه الأداة ضد معرقلي السلام بليبيا.

وأضافت وليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

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