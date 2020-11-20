المسماري: بقاء السراج على رأس الحكومة الجديدة مجرد اقتراح ولن يلقى قبولا

قالت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، الجمعة، إن المقترح الذي يفترض أن يصوت عليه أعضاء الحوار السياسي خلال الجولة الافتراضية المرتقبة الإثنين المقبل، والقاضي باستمرار فائز السراج على رأس الحكومة، مجرد اقتراح ضمن مقترحات عديدة مطروحة.

وأوضحت المسماري أنه لا يوجد توافق على هذا المقترح، مرجحة أنه لن يلقى قبولا لدى جانب كبير من أعضاء لجنة الحوار الـ 75.

وأضافت المسماري أن الفترة المقبلة بعد تشكيل السطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ليست فترة انتقالية، إنما مرحلة تمهيدية لمدة عام وثلاثة أشهر يتم فيها الاستعداد للانتخابات في ديسمبر2021م.

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