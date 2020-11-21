باشاغا: الداخلية تتسلم 10 طائرات هليكوبتر من «إيرباص» قريبا

أعلن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا تعزيز قدرات الوزارة بِشَرَاكة جديدة مع شركة طيران «إيرباص»، وقال «سنستلم قريباً 10 طائرات هليكوبتر حديثة ومجهزة بالكامل».

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» السبت: هذه الطائرات «ستستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية».

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وبدأ باشاغا الأربعاء الماضي زيارة إلى فرنسا وقع خلالها مع مؤسسة أمنية فرنسية متخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى. والتقى باشاغا خلال الزيارة، وزيري الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، والداخلية جيرالد دارمانان.

وفي وقت سابق الجمعة، بحث وزير الداخلية المفوض مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين». وقالت الداخلية في بيان إن اللقاء تطرق إلى «عديد المواضيع الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة لعديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

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