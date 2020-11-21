المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لم يتم بعد اختيار “المبعوث إلى ليبيا” رسميا

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار حول اختيار مبعوث لليبيا لم يصدر رسمياً بعد، وهو متعلق بتوافق جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وأضاف دوجاريك في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من يريد أن يتم ذلك، وعلى الرغم من العمل الرائع الذي تقدمه استيفاني وليامز، لكن دون شك هناك حاجة لممثل دائم لليبيا وسنعلن عن ذلك حالما يتم التوصل لاتفاق.

وتابع:”القضية في يد جميع الدول الأعضاء في المجلس، وليست بيد الأمين العام للأمم المتحدة وحده، ونأمل أن نتوصل لقرار قريبا”.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، تعيين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وذلك وسط جدال مستمرمنذ أكثر من ستة أشهر حول الترشح لهذا المنصب.

وجاء في رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أود إبلاغكم بنيتي تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثي الخاص إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه سيحل محل السيدة ستيفاني ويليامز، التي عملت كممثل خاص منذ 16 مارس 2020”.