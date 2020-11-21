باشاغا يبحث وزيرة الجيوش الفرنسية سبل التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الإستقرار بالبلدين.

وأوضحت الوزارة، أن اللقاء، ناقش أيضا عدد من المواضيع الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وأشارت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الزيارة الرسمية للوزير فتحي باشاغا، للعاصمة الفرنسية باريس، تأتي في إطار الرفع من إمكانيات و قدرات وزارة الداخلية وتوفير أحدث الأمكانيات وفق أعلى المواصفات و المعايير الدولية.

وفي وقت سباق، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عن قرب استلام 10 طائرات هوليكوبتر حديثة ومجهزة بالكامل، لتستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية.

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