مركزي طرابلس يشكك في بيانات مؤسسة للنفط

شكك المصرف المركزي طرابلس، في بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا أنها بيانات غير دقيقة منذ سنوات ماضية ما يتطلب التحقيق والمراجعة.

وكشفت بيانات المصرف المركزي طرابلس، عن أن المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، قد أسست على بيانات المؤسسة الوطنية للنفط التي تبين أنها بيانات غير دقيقة.

وأشارت بيانات مركزي طرابلس، إلى أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة لمجابهة جائحة كورونا بلغت 969 مليون دينار خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأضافت البيانات أن الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر جرى تخصص 572 مليون دينار لوزارة صحة الوفاق، و50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و25 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ.

وتابعت البيانات أنه تم تخصيص 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و 44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليون لوزارة تعليم الوفاق.

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