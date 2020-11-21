ليبيا الان

مستشفى سوسة القروي يستلم شحنة طبية من “الصحة العالمية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى فريق من منظمة الصحة العالمية في ليبيا، برئاسة رئيسة البعثة وممثل المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، زيارة إلى مستشفى سوسة القروي, الذي تسلم مؤخراً شحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية لتدبير الأمراض المزمنة، لاسيما أمراض القلب و السكري.

وأوضحت المنظمة، أن المستشفى، هو أحد المستشفيات الوطنية التي تستفيد من الدعم المقدم من ‫منظمة الصحة العالمية، حيث تسلمت سابقاً شحنة تحتوي مجموعات طوارئ إسعافية لتدبير الإصابات والرضوض أثناء الأحداث الأمنية السابقة التي تعرضت لها ‫درنة مؤخراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك