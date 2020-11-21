مستشفى سوسة القروي يستلم شحنة طبية من “الصحة العالمية”

أجرى فريق من منظمة الصحة العالمية في ليبيا، برئاسة رئيسة البعثة وممثل المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، زيارة إلى مستشفى سوسة القروي, الذي تسلم مؤخراً شحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية لتدبير الأمراض المزمنة، لاسيما أمراض القلب و السكري.

وأوضحت المنظمة، أن المستشفى، هو أحد المستشفيات الوطنية التي تستفيد من الدعم المقدم من ‫منظمة الصحة العالمية، حيث تسلمت سابقاً شحنة تحتوي مجموعات طوارئ إسعافية لتدبير الإصابات والرضوض أثناء الأحداث الأمنية السابقة التي تعرضت لها ‫درنة مؤخراً.

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