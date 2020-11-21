الأمم المتحدة تنفي اختيار مبعوثها الجديد إلى ليبيا رسميا   

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن القرار حول اختيار مبعوث لليبيا لم يصدر رسميا بعد، وهو متعلق بتوافق جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وقال دوغاريك في تصريحات صحفية الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من يريد أن يتم ذلك، على الرغم من العمل الرائع الذي تقدمه ستيفاني وليامز، موضحا أن هناك حاجة لممثل دائم لليبيا، مبينا أنه سيتم الإعلان عن ذلك حالما يتم التوصل لاتفاق.

وأضاف دوغاريك أن القضية في يد جميع الدول الأعضاء في المجلس، وليست بيد الأمين العام للأمم المتحدة وحده، معربا عن أمله في التوصل لقرار قريبا.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، تعيين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وذلك وسط جدال مستمر منذ أكثر من ستة أشهر حول الترشح لهذا المنصب. وجاء في رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أود إبلاغكم بنيتي تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثي الخاص إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه سيحل محل السيدة ستيفاني ويليامز، التي عملت كممثل خاص منذ 16 مارس 2020.

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