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الفاتيكان يدعو للإفراج عن الصياديين الإيطاليين في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الفاتيكان، إلى الإفراج عن 18 صياداً الإيطاليين من صقلية والمحتجزين في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي لصيد الأسماك الموافق اليوم السبت.

وكتب عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال الغاني بيتر توركسون ، في رسالة لهُ: “أتوجه بفكري إلى الصيادين في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من المصاعب والصعوبات”.

وأوضح توركسون، في رسالته: “أود أن أذكر، بشكل خاص، بثمانية عشر صيادًا من جنسيات مختلفة من مازارا ديل فالو، في صقلية، محتجزين في ليبيا منذ الثاني من سبتمبر الماضي”، متابعاً أن عائلاتهم “لا تزال تنتظر معلومات عن أحبائها”.

وأضاف: “لهذا السبب الإنساني البسيط، أناشد الحكومات المختصة والسلطات الوطنية لحل هذا الوضع الأليم وإيجاد حل إيجابي من خلال حوار منفتح وصادق”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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