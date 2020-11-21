روسيا تمنع إدارج مجموعة مسلحة ليبية على القائمة السوداء للأمم المتحدة

منعت روسيا، لجنة بمجلس الأمن الدولي من إدراج “جماعة مسلحة ليبية”، وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان لأنها قالت إنها تريد رؤية مزيد من الأدلة أولا على قتلهما مدنيين.

واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التي تضم 15 عضوا بمجلس الأمن تجميدا للأصول وحظر سفر على “مجموعة الكانيات وزعيمها محمد الكاني”.

وتشترط الموافقة على العقوبات، مواقفة روسيا عليها، لكنها أوضحت اعتراضها إنها لا يمكنها الموافقة على ذلك.

وأوضح دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة، اطلعت عليها رويترز إن “دعمنا في المستقبل ممكن لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين”.

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