«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي اليوم السبت، مشيرا إلى أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الشمال.

وأوضح المركز في نشرة الأحوال الجوية أن الأمطار المحتملة على الشمال ستكون جيدة أحيانا، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق؛ فيما يكون الطقس مستقرا على مناطق الوسط والجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 13 و20 درجة، وبين 19 و23 درجة على مناطق الوسط والجنوب؛ بينما سيكون البحر قليل الاضطراب على طول الساحل، وفق النشرة.

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