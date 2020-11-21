الصحة العالمية تتصدق على مستشفى سوسة بشحنة أدوية للأمراض المزمنة

تلقى مستشفى سوسة القروي صدقات من منظمة الصحة العالمية، تمثلت في شحنة أدوية لعلاج الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والسكري.

وزار فريق المنظمة برئاسة رئيسة البعثة وممثل المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، المستشفى للاطلاع على أوضاعه والوقوف على المشاكل التي تواجهه في إطار الصدقات الذي تقدمها المنظمة لليبيا.

وكان المستشفى تلقى خلال الفترة الماضية صدقات أخرى تمثلت في شحنة أدوات إسعاف طوارئ لتدبير الإصابات والرضوض أثناء الأحداث الأمنية السابقة التي تعرضت لها ‫درنة مؤخراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24