إدارة البحث الجنائي بنغازي تقوم بمهام الحصر الأمني للوافدين

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليوم السبت، عن طبيعة مهامها بعد تشكيل لجنة حصر أمني معلوماتي للعرب والأجانب، التي قرر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ابراهيم بوشناف بتشكيلها.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أنه سيتم رصد وحصر الوافدين العرب والأجانب، والغرض الأمني من ذلك هو معرفه عدد الوافدين لدينا وجنسياتهم، و طريقه دخولهم إلى الوطن، والغرض من وجودهم، و الكشف الصحي عليهم داخل مقر اللجنة، و تحديد أماكن إقامتهم وكيفيه حصولهم عليها.

وأشارت الإدارة إلى أنها تستهدف التأكد من وجود إقامات مع كل وافد أو لا، وكيفية دخولهم البلاد وهل يعملون بحرفة أو قادمين للبحث على عمل، لافتة إلى أن الوافد سيستفيد من هذا الحصر من خلال حصوله على فرصه 6 اشهر لتعديل وتسوية وضعة، و الحفاظ على حقوقه من الابتزاز أو بقائه قلقآ ومختبئ من اللجان والدوريات، وكذلك السعي في تسويه وتعديل وضعه داخل الدولة، كما سيتم معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وانتمائته، و حصر المطلوبين للعدالة أو الأجهزة الأمنية للدولتين، وكذلك الحد من ظاهرة التهريب والجباية اللا مشروعه، جباية ضرائب الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص وأي رسوم قد تهرب منها سابقا.

وقالت الإدارة إن الدولة ستستفيد من ذلك الإجراء أيضا من خلال تسوية أوضاع الوافدين أو ترحيلهم، بعد انتهاء المدة الممنوحة أو تمدد لهم مجددا، وأيضا إعداد كشوفات لمصلحة الجوازات بعدد ووضع الوافدين لاتخاذ ما يلزم، موضحة أنه سيتم اجراء دوريات مكثفة بالتعاون مع القوات المسلحة وانتشارها الأمنى لمساندة الداخلية، و سيصدر تعميم من وزير الداخلية بعدم التعامل مع الأجانب والعرب الوافدين بمختلف أجناسهم وجنسياتهم إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية ومن يخالف ذلك يعاقب، كما سيتم اتخاذ تعهد من قبل كل وافد عند قدومه من المنفذ بالحضور إلى مقر اللجنه للتسجيل والحصر وتم إعداد نموذج تعهد لذلك .

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