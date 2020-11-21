السائح: نترقب تخصيص 50 مليون دينار لتغطية الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن المفوضية تترقب تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لتغطية الانتخابات.

وقال السائح في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “بعد مناقشات ماراثونية مع المجلس الرئاسي، نترقب صدور قرار بتخصيص (50 مليون د.ل) لتغطية انتخابات 24 ديسمبر 2021” مضيفا “نأمل أن يتم تحصين هذا المخصص من عبث الأجندات السياسية، والقوانين المالية البائدة”.

وأضاف السائح “الديمقراطية حكم الاغلبية، فقط عندما تؤسس على قاعدة الشمولية، والتمثيل العادل، لا نرغب في أن تؤسس ديمقراطيتنا على قاعدة المغالبة، التي تعتمد نهج الأغلبية العددية في ترسيخها لمفهوم الدولة الديمقراطية” مردفا “يجب ان يقتنع سياسيونا بهذا قبل أن توضع شعارا على أوراق ملفاتهم السياسية”.