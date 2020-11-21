بريطانيا تعزز برنامج الحوار السياسي الليبي بـ300.000 يورو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أن بريطانيا تعزز برنامج الحوار السياسي في ليبيا بمساهمة قدرها 300,000 يورو.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “المملكة المتحدة تعزز برنامج الحوار السياسي في ليبيا بمساهمة قدرها 300,000 يورو في برنامج الامم المتحدة للبيئة لدعم الحوار الليبي الذي تسيره بعثة الامم المتحدة في ليبريا”.

وأوضح البرنامج أن بريطانيا “هي أحد المساهمين الرئيسيين لمبادرات كوفيد-13 في ليبيا، بما في ذلك مرفق الاستقرار لليبيا، الذي تشارك فيه المملكة المتحدة بأكثر من 5 مليون دولار، مع 13 شريك دولي وحكومة ليبيا كما تدعم الحكم الديمقراطي في البلاد من خلال مشاريع الانتخابات المحلية والوطنية”.

وبين البرنامج أن مساهمة بريطانيا ذات أهمية قصوى لدعم ليبيا على طريقها نحو السلام والاستقرار موضحا أن إجمالي التمويل من المملكة المتحدة لبرامج برنامج الامم المتحدة بلغ 5,600,000 جنيها استرلينيا (7,500,000 دولارا) لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا والحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة.