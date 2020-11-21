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لافروف يبحث مع نظيره الجزائري التسوية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الجزائري، صبري بوقادوم، عددا من الموضوعات بينها سبل التسوية في ليبيا.

وقالت الخارجية الروسية في تعليق، نشر على موقعها الرسمي: أنه جرى خلال المباحثات الهاتفية خلال الاتصال الهاتفي، تبادل وجهات النظر حول التسوية الليبية” بحسب وكالة سبوتنيك.

وشدد الجانبان “على مهمة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة من أجل دفع عجلة التسوية في الشرق الأوسط، على الأساس القانوني الدولي المعترف به عالميا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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