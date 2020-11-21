الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، مشيرا إلى أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على الشمال.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأمطار المحتملة على الشمال ستكون متوسطة أحيانا مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق فيما يكون الطقس مستقرا على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال ستتراوح بين 13 و20 درجة، وبين 19 و23 درجة على مناطق الوسط والجنوب بينما سيكون البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.

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